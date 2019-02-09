كركوك.. مقتل واصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية في هجوم لداعش

2019/02/09 | 09:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، اليوم السبت، عن مقتل واصابة ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية في هجوم لتنظيم داعش شمالي غربي كركوك امس.وقال المصدر لـ “النور نيوز” ان “مجموعة مسلجة من عناصر تنظم داعش شنت الليلة هجوما على الشرطة الاتحادية في احدى القرى التابعة لقضاء الدبس شمالي غربي كركوك”.وتابع ان “الهجوم اسفر […]

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