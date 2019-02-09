العراق وسوريا يتعاونان في مواجهة تحديات الحرب الالكترونية والشائعات

2019/02/09 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن فتح باب التعاون مع سوريا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواجهة التحديات الالكترونية المتمثلة بالحرب الالكترونية والشائعات.وقال الوكيل الاقدم للشؤون الفنية بالوزارة امير البياتي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة فتحت باب التعاون الاتصالاتي المشترك مع سوريا من اجل مواجهة التحديات الالكترونية المتمثلة […]

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