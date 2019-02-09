عشائر صلاح الدين تطالب بعملية عسكرية عاجلة لتنظيف شمال المحافظة من داعش

2019/02/09 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب شيوخ عشائر صلاح الدين الحكومة بعملية عسكرية لتنظيف مناطق

شمال تكريت من خلايا داعش الإرهابية.

شيوخ العشائر أشاروا إلى أنه لابد من عملية عسكريه مستعجلة تنهي

وجود داعش في جبال مكحول مع الإستعانة بطيران الجيش لإنهاء وجود

الإرهابيين في مكحول .

موضحين ان داعش الإرهابي ارتكب مجزرة بحق أهالي المسحك ويهدد

الباقين بالقتل ويجب التحرك سريعاً لتحرير وتنظيف جبل مكحول من زمر

الإجرام.

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