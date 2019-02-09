القبض على ممول لـ

2019/02/09 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات الأمنية، اليوم السبت، القبض على احد ممولي تنظيم داعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، بالإضافة إلى ضبط وكرٍ في منطقة وادي الكور بمحافظة

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