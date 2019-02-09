درجات وظيفية مدنية في الحشد الشعبي

2019/02/09 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت حاجتها لموظفين من كلا الجنسين في بغداد والمحافظات.

وذكرت المعاونية في بيان تلقت "العهد نيوز"

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