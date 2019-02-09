الانبار تعلق على الاوضاع الامنية في الشريط الحدودي السوري

2019/02/09 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحفي ان "الوضع الامني على طول الشريط الحدودي مع سوريا امن ومستقر بالتزامن مع انتشار امني كثيف للقوات الامنية بصنوفها المختلفة مع تعزيز الاجراءات الامنية من خلال اغلاق كافة الثغرات الامنية ووضع الاسلاك الشائكة ".

واضاف الدليمي ان"القوات الامنية كثفت من تواجدها على طول الشريط الحدودي مع سوريا بالتزامن مع استهداف مناطق ارتكاز عصابات داعش الارهابية داخل العمق السوري من قبل طيران القوة الجوية ومدفعية الجيش ضمن خطط القيادات الامنية استهداف تجمعات ارهابيي داعش داخل العمق السوري لمنع اقترابهم باتجاه الاراضي العراقية ، مبينا ان"القوات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة للتعامل مع اي حال تسلل او التعرض للقطعات العسكرية المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار ".



انتهى .



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