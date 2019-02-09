الزراعة: المساحة المزروعة تجاوزت 12 مليون دونم بالمحاصيل الستراتيجية والخضار

2019/02/09 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، السبت، ان خطتها للموسم الشتوي الحالي حققت استغلال مساحة زادت على 12 مليون دونم بمختلف المحاصيل والخضار في عموم المحافظات.وقال الناطق الاعلامي للوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المساحات الكلية المزروعة لهذا الموسم بلغت 12 مليونا و47 الفا 395 دونما ولمختلف المحاصيل الشتوية”, مشيرا الى ان “المساحات […]

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