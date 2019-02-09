2019/02/09 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الوطني الليبي فرض حظر جوي على حركة الطائرات جنوبي البلاد طالما لم تحصل على تصريح منه.

وأشارت مصادر بالقوات الجوية إلى أن الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات المنطقة الجنوبية محظور، إلا بعد الحصول على الموافقة.

وأضافت أن أي طائرة ستدخل أجواء تلك المنطقة دون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط، مشيرة إلى أنه في حال عدم امتثالها للأوامر سيتم التعامل معها كهدف معاد.

وكان الجيش الوطني قد أطلق في ديسمبر الماضي عملية عسكرية في جنوب غرب البلاد ضد المسلحين الذين تسللوا إلى الأراضي الليبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الليبي يفرض حظرا جويا على حركة الطائرات جنوبي البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الليبي يفرض حظرا جويا على حركة الطائرات جنوبي البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).