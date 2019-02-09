علاوي يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية

2019/02/09 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:وصل زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية.وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان الاخير "وصل صباح اليوم، الى جمهورية مصر العربية تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى، الذي سيعقده البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية".

وبين ان "المؤتمر يهدف الى إعداد الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيُعقد في تونس الشهر المقبل".

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