تعرف على اسماء مدربي منتخبات الفئات العمرية

2019/02/09 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، السبت، تسمية مدربي منتخبات الفئات العمرية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.وقال مصدر بالاتحاد في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “لجنة المنتخبات ستعقد اجتماعها يوم الاثنين المقبل من اجل تسمية مدربي منتخبات الفئات العمرية”.واضاف المصدر، ان “لجنة المنتخبات قررت تسمية قحطان جثير لقيادة منتخب الشباب وعلي هادي لقيادة منتخب الناشئين”، […]

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