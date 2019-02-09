2019/02/09 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gAckXWwtctU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي يقتل على يد احدى العصابات الايرانية اثناء رحلته لطلب العلاج) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقي يقتل على يد احدى العصابات الايرانية اثناء رحلته لطلب العلاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).