امانة بغداد:100 حوضية تحمل الماء الصافي تصل المدائن

2019/02/09 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت امانة بغداد،امس الجمعة، ايصال اكثر من ١٠٠ الية حوضية تحمل الماء الصافي الى مناطق متفرقة في قضاء المدائن.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في امانة بغداد في بيان تلتقه وكالة صدى, ان “امانة بغداد تواصل لليوم الخامس على التوالي ايصال الماء الصافي لمناطق الوردية وحي التاميم والوحدة بمركز قضاء المدائن، التي تقع خارج حدودها الادارية”.

واضاف ان “عدد الحوضيات التي وصلت الى تلك المناطق حتى الان بلغت اكثر من (١٠٠) حوضية بسعة (١٠٠٠٠الى ١٦٠٠٠) لتر”، مؤكدة استمرارها في ايصال الماء لمناطق القضاء، حتى عودة الماء الصالح للشرب الى تلك المناطق”.

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