مواعيد مباريات الجولة 26 في الدوري الإنجليزي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

2019/02/09 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

تنطلق مباريات الجولة 26 الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وستكون البداية بكرافين كوتاج في لندن، والذي سيستضيف مواجهة بين مانشستر يونايتد المتطور منذ وصول سولشار وفولهام.

ستنطلق 5 مبارياتٍ عقب انتهاء اللقاء الأول، أبرزهم الذي سيجمع بين ليفربول وبورنموث، وهذا اللقاء سيكون هاماً جداً بالنسبة للريدز وجميع مناصريه، فبعد أن انتصر مانشستر سيتي على فولهام يوم الأربعاء الماضي أصبح المتصدر بفارق الأهداف لكنه متقدم بمباراة، وهذا يعني أن زملاء صلاح سيدخلون اللقاء ضد الأحمر والأسود وهم تحت ضغط العودة لشاكلة الانتصارات للانفراد من جديد بالمركز الأول.



اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

ستجري مباراة في نفس التوقيت يمكننا أن نطلق عليها قمة الوسط، حيث ستجمع بين فريقين قدما موسماً جيداً حتى الآن هما واتفورد وإيفرتون، وهذا اللقاء يُعد منافسةً مباشرةً على المركز الثامن الذي يحتله الجولدن بويز بفارق نقطة واحدة عن التوفيز، أما ثالث المباريات من حيث الأهمية هي التي ستجمع بين آرسنال المتذبذب المستوى وهدرسفيلد المستقر بالقاع، والذي أصبح أول المرشحين للعودة للشامبيونشيب.

سيشهد اليوم الثاني من الجولة 26 في البريميرليج قمتين من العيار الثقيل، الأولى ستجمع بين توتنهام القريب من الصدارة التي يحتلها مانشستر سيتي وليفربول، وليستر سيتي الساعي للمشاركة في الدوري الأوروبي على الأقل الموسم القادم، وسيسعى السبيرز إلى الفوز بهذا اللقاء لاستغلال أي تعثر قد يحدث لأحد المتصدرين، خاصةً الريدز الذين تعثروا في الجولتين الأخيرتين من الدوري.

المباراة الثانية هي قمة الأسبوع السادس والعشرون على الإطلاق بين تشيلسي ومانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يكون هذا اللقاء مثيراً جداً وندياً لتقارب فلسفة المدربين جواريدولا وساري وتفضيلهما للكرة الهجومية، ورغم أن الأزرق السماوي منافس مباشر على الدوري إلا أن هذا اللقاء أهم بالنسبة للبلوز، فخسارته تعني فقدان المركز الرابع لصالح مانشستر يونايتد حال فوزه في افتتاحية الجولة على فولهام.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على موعد مباريات الجولة 26 في الدوري الإنجليزي، الترتيب، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك.





اقرأ أيضاً..



نحم ليفربول السابق يشيد بعمل كلوب ويؤكد أحقيته بلقب البريميرليج هذا الموسم موعد مباريات الدوري الإنجليزي 2018-2019 - الجولة 26

صناعة كرة القدم - لاعبو الدوري الإنجليزي يدفعون 1.1 مليار ضرائب

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة فولهام - مانشستر يونايتد كرافين كوتادج السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية بول تيرني beIN SPORTS HD 2 كريستال بالاس - وست هام سيلهرست بارك السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية كريج بوسون beIN SPORTS HD 7 هدرسفيلد - آرسنال استاد جون سميث السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية جوناثان موس ليفربول - بورنموث آنفيلد السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية آنتوني تيلور beIN SPORTS HD 2 ساوثامبتون - كارديف سيتي استاد سانت ماري السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية مارتن آتكينسون beIN SPORTS HD 12 واتفورد - إيفرتون فيكاراج رود السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية لي بروبرت beIN SPORTS HD 8 برايتون - بيرنلي استاد أميكس السبت 9 فبراير 2019 ميلادياً، 4 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية ستيوارت آتويل beIN SPORTS HD 2 توتنهام - ليستر سيتي استاد ويمبلي الأحد 10 فبراير 2019 ميلادياً، 5 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 15:05 بتوقيت مصر، 16:05 بتوقيت السعودية مايكل أوليفر beIN SPORTS HD 2 مانشستر سيتي - تشيلسي استاد الاتحاد الأحد 10 فبراير 2019 ميلادياً، 5 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية مايك دين beIN SPORTS HD 2 وولفرهامبتون - نيوكاسل استاد مولينيه الإثنين 11 فبراير 2019 ميلادياً، 6 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية جراهام سكوت beIN SPORTS HD 2 أبرز الغائبين عن الجولة 26 في البريميرليج للإصابة للإيقاف سوكراتيس باباستاثابولوس - آرسنال لا يوجد هيكتور بييرين - آرسنال لا يوجد روب هولدينج - آرسنال لا يوجد داني ويلبيك - آرسنال لا يوجد أليكس أوكسليد-تشامبرلين - ليفربول لا يوجد جو جوميز - ليفربول لا يوجد ديان لوفرين - ليفربول لا يوجد كلاوديو برافو - مانشستر سيتي لا يوجد فينسنت كومباني - مانشستر سيتي لا يوجد بينجامين ميندي - مانشستر سيتي لا يوجد ماركوس روخو - مانشستر يونايتد لا يوجد أنطونيو فالنسيا - مانشستر يونايتد لا يوجد ماتيو دارميان - مانشستر يونايتد لا يوجد بن دافيز - توتنهام لا يوجد ديلي آلي - توتنهام لا يوجد هاري كين - توتنهام لا يوجد إيريك داير - توتنهام لا يوجد فينسنت يانسين - توتنهام لا يوجد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2018-2019 الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 25 19 5 1 56 15 +41 62 2 مانشستر سيتي 25 19 2 4 66 20 +46 59 3 توتنهام 25 19 0 6 51 24 +27 57 4 تشيلسي 25 15 5 5 45 23 +22 50 5 مانشستر يونايتد 25 14 6 5 49 35 +14 48 6 آرسنال 25 14 5 6 51 36 +15 47 7 وولفرهامبتون 25 11 5 9 33 32 +1 38 8 واتفورد 25 9 7 9 33 34 −1 34 9 إيفرتون 25 9 6 10 36 36 0 33 10 بورنموث 25 10 3 12 37 44 −7 33 11 ليستر سيتي 25 9 5 11 30 31 −1 32 12 وست هام 25 9 5 11 31 38 −7 31 13 برايتون 25 7 6 12 27 36 −9 27 14 كريستال بالاس 25 7 5 13 26 33 −7 26 15 نيوكاسل 25 6 6 13 21 33 −12 24 16 ساوثامبتون 25 5 9 11 27 42 −15 24 17 بيرنلي 25 6 6 13 26 46 −20 24 18 كارديف سيتي 25 6 4 15 22 46 −24 22 19 فولهام 25 4 5 16 25 55 −30 17 20 هدرسفيلد 25 2 5 18 13 46 −33 11

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواعيد مباريات الجولة 26 في الدوري الإنجليزي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواعيد مباريات الجولة 26 في الدوري الإنجليزي، جدول الترتيب، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).