20 شخصاً يقتلون عريس قبل زفافه بـ 5 أيام

2019/02/09 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن قرابة 20 بلطجيًا من قتل عريس قبل حفل زفافه بـ5 أيام في عين شمس، شرق العاصمة القاهرة، وأثبتت تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة أن الجريمة حدثت بدافع الانتقام من المجني عليه الذي تسبب في إصابة شقيقة المتهمين بعاهة في عينها خلال مشاجرة جمعت الطرفين منذ عدة أشهر.

«خليها علي الله يا أمي» قالها الضحية لوالدته «سميحة» قبل مقتله بـ 30 دقيقة فقط ردًا على وصيتها له بـ«خلي بالك من نفسك» بسبب وصول تهديدات إليها بقتل ابنها من جيرانها «سعيد.



ع» وشقيقه «أنور» اللذين نفذا الجريمة بمعاونة آخرين من أصدقائهما.

وحكت خطيبة الضحية: «كان فرحي خلال أيام، فوجئنا بوقوف البلطجية فى وسط الشارع، ووجهوا الكلام لي عريسك هندبحولك مش هتفرحي، فوقف «حماصة» وقال لهم، هتفرح وهتلبس الفستان الأبيض، وطلب مني الذهاب إلى المنزل، ولم تمض دقائق وتلقيت اتصالاً هاتفياً يخبرني أن حماصة أصيب وعرفت أن ما يقرب من 20 شخصاً تعدوا عليه بالضرب «ودبحوه» في الشارع.

وبحسب مصادر أمنية فإن الضحية كان الابن الأكبر ويليه شقيقتاه «منة»، 20 عاماً، و«منار»، 17 عامًا، وأنه كان بمثابة العائل الوحيد للأسرة، فوالده اقترب عمره من السبعين عامًا، ووالدته قاربت الستين عامًا، والجريمة حدثت عندما تربص المتهمون بالمجني عليه أثناء سيره في شارع 6 أكتوبر، خلال الإشراف على أعمال تجهيز شقته بالشارع ذاته للزواج فيها.خلافات جيرة كانت سببًا في الانتقام من المجني عليه، فقبل أشهر من الجريمة نشبت مشاجرة بين «حماصة» وجيرانه، وتسبب تبادل القذف بالحجارة في إصابة شقيقة أحد المتهمين في عينها والإصابة تسببت في عاهة مستديمة، ما جعل أشقاءها وأقاربها يبيتون النية للانتقام من الضحية، وبحسب رواية المتهمين الذين ألقي القبض عليهم من جانب الشرطة بعد الحادث.«عايزة اللي قتلوا ابني يتعدموا في ميدان عام، ليه يعملوا فيه كده هو عمل إيه فيهم» بهذه الكلمات قالت والدة المجني عليه في تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة، وأن ابنها كان يتجنب الاحتكاك بالمتهمين الذين كانوا يفتعلون معه المشاكل مستغلين أنه شاب وحيد وليس له إخوة رجال، وأنهم تمكنوا من قتله بطريقة مأساوية أمام الجميع.وقررت نيابة حوادث شرق القاهرة حبس شقيقين بتهمة القتل العمد، وكلفت المباحث بضبط وإحضار هارب، بعد أن ضبطتهما الشرطة عقب تلقيها لبلاغ يفيد مقتل أحد الأشخاص في مشاجرة، وعقب الفحص والانتقال تبين قيام المتهم «سعيد.



س»، 42 سنة، وشقيقه «أنور» واثنين آخرين من المتهمين بالاعتداء على المجني عليه «سيد.



ج»، 25 سنة، بسكين وإصابته بعدة طعنات في أماكن متفرقة؛ مما أدى إلى مصرعه، لتسبب المجني عليه في إصابة شقيقة المتهم بعاهة مستديمة في عينها، خلال مشاجرة بينهما على خلافات سابقة.

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