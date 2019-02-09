مجلس الأمن يدعو لبنان إلى نزع سلاح جميع الفصائل على أراضيه

2019/02/09 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

دعا مجلس الأمن الدولي، الحكومة اللبنانية، السبت 09 شباط 2019، إلى نزع سلاح جميع الفصائل، "حتى لا تكون هناك غير أسلحة الدولة".

وأكد المجلس في بيان أن "القوات المسلحة اللبنانية هي القوات الشرعية الوحيدة في البلاد، كما هو وارد في الدستور واتفاق الطائف (1989).

وشدد البيان "التأكيد على دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسيادته واستقلاله السياسي، وفقا لقرارات المجلس 1701 (2006) و1680 (2006) و1559 (2004) و2433 (2018)".

ولفت البيان الى أن "المجلس يدعو جميع الأطراف اللبنانية إلى تنفيذ سياسة النأي بالنفس عن أي نزاعات خارجية، كأولوية هامة، كما وردت في إعلان بعبدا عام 2012".

ورحب المجلس "الإعلان الصادر في 31 يناير 2019 لخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، وهنأ رئيس الوزراء سعد الحريري وحكومته".

وأثنى على "ترشح أربع نساء في الحكومة الجديدة بما في ذلك منصب وزير الداخلية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، وحث السلطات على مواصلة بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في سياسة البلاد".

ودعا أعضاء المجلس "المجتمع الدولي، إلى ضمان استمرار الدعم للبنان في التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي يواجهها".

بغداد اليوم-متابعة

أبلغت دولة قطر، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بانتهاك طائرة تابعة للقوات الجوية البحرينية المجال الجوي القطري.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، وجهت المندوب الدائم لدولة قطر لدى ا

بغداد اليوم - متابعة

اعتبر المرشد الايراني علي خامنئي، الجمعة، أن السعودية ابتعدت عما وصفه بطريق الله ووافقت على "الاستسلام للأعداء" ما أدى إلى هيمنة الولايات المتحدة على المملكة.

وقال خامنئي، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده مع ق

بغداد اليوم - متابعة

أعلن عضو لجنة الجثث في جماعة "أنصار الله" الحوثيين، أحمد أبو حمرة، التوصل لاتفاق مع الحكومة اليمنية بشأن تبادل 2000 جثة، 1000 جثة من كل طرف، ينفذ على 3 مراحل.

وقال أبو حمرة في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: &q

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