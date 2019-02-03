امريكية تغرق ابنها في الحمام لمنعه من البكاء

2019/02/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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في حادثة صادمة، أقدمت أم مراهقة ذات الـ19 عامًا على إغراق ابنها البالغ من العمر أربعة أسابيع في الحمام لمنعه من البكاء، وذلك بعد أن بحثت عن وسيلة لقتل الأطفال.

وبحسب ما جاء بموقع «ميرور» ألقت شرطة تشاندلر الأمريكية القبض على «جينا فولويل»، 19 عامًا، للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل بعد العثور على طفل رضيع ميت داخل حقيبة من القماش الخشن الأسود في شقتها، وجاء الاكتشاف بعد أن اتصلت «فولويل» بالشرطة قائلة إن ابنها تم خطفه في الحديقة، وادعت أنها كانت تضعه في مقعد سيارتها عندما جاء شخص من الخلف ووضع كيسًا فوق رأسها وخطفه.

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