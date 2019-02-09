هذا ما سيحدث للطقس حتى نهاية الاسبوع

2019/02/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع المتنبئ الجوي صادق عطية استمرار التقلبات الجوية في البلاد خلال هذا الاسبوع.

وذكر في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي {فيسبوك} ، اليوم السبت ، انه" من المتوقع استمرار التقلبات الجوية خلال هذا الاسبوع ما بين امطار في اغلب المدن وتفاوت في سرع الرياح وامطار في بعض الاماكن ".واشار عطية الى " تفاوت في درجات الحرارة بين يوم وآخر بسبب استمرار اندفاع كتل هوائية مختلفة نحو البلاد خصوصا قبل نهاية الاسبوع ".انتهى

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