علاوي يصل الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية

2019/02/09 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} وصل رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، الى مصر للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى، الذي سيعقده البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية، بحسب بيان لمكتبه.

وقال البيان ان المؤتمر هدفه " إعداد الوثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات التي سيرفعها البرلمان العربي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي سيعقد في تونس الشهر المقبل".

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