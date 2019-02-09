2019/02/09 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، عن عودة 402 نازح من مخيم نزراوا التابع الى ناحية ليلان بمحافظة كركوك الى مناطق سكناهم المحررة من قبضة داعش الارهابية في قضاء الحويجة.

وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة ستار نوروز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “فريق عمل الوزارة في كركوك قام بنقل النازحين من مخيم نزراوا بحافلات خصصتها الوزارة بالتعاون مع وزارة النقل لنقلهم الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء الحويجة فضلا عن توزيع مساعدات غذائية بينهم”.

وأضاف نوروز أن “العائدين هم آخر الأسر التي كانت قاطنة في مخيم نزراوا فأغلق المخيم بعد عودتهم”.

وتابع أن “المخيمات في المحافظة ستشهد في القادم من الأيام عودة أغلب الأسر النازحة الى مناطق سكناها الأصلية المحررة”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

23

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الهجرة تعلن أغلاق مخيم نزراوا وإعادة آخر ٤٠٠ نازح منه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الهجرة تعلن أغلاق مخيم نزراوا وإعادة آخر ٤٠٠ نازح منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).