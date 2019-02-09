“إنستجرام” تطور تطبيقاً مخصصاً للتسوق

2019/02/09 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت منصة انستجرام تطبيقاً مستقلاً مخصصاً للتسوق يحمل اسم “IG Shopping” يسمح للمستخدمين بتصفح وشراء السلع والمنتجات المعروضة من التجار الذين يتابعونهم بشكل مباشر داخل التطبيق.وذكرت الشركة انه “يتابع 4 من بين كل 5 مستخدمين نشاطاً تجارياً واحداً على الأقل، ويتيح إنشاء تطبيق مستقل للشركة توفير مكان مخصص للنشاط متزايد الشعبية على انستجرام […]

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