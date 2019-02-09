وريورز يذيق صنز هزيمته 13 على التوالي في دوري السلة الأمريكي

2019/02/09 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز تورونتو رابتورز لأول مرة على أرض جولدن ستيت وريورز منذ 2004 عندما تغلب عليه 113-93 الليلة الماضية في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتعود آخر هزيمة لوريورز حامل اللقب في آخر موسمين على ملعبه ضد رابتورز إلى الثامن من فبراير/ شباط 2004 عندما خسر 84-81 بعد وقت إضافي.

وهذه هي أول مرة منذ موسم 2001-2002 التي يخسر فيها وريورز في المواجهتين أمام رابتورز إذ سبق أن تلقى هزيمة في تورونتو 131-128 بعد وقت إضافي الشهر الماضي.

ودخل وريورز المباراة وهو المرشح للفوز بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية واستعاد ستيفن كوري ودريموند جرين بعد غيابهما عن المباراة في تورونتو بالإضافة إلى غياب كواي ليونارد عن منافسه بسبب الإصابة وخوض رابتورز المواجهة الثانية في ليلتين بعد تغلبه على لوس أنجليس كليبرز.

لكن رابتورز لم يعط صاحب الأرض الفرصة وسيطر على المباراة منذ منتصف الربع الأول ولم ينظر خلفه.

ويحتل رابتورز صدارة الشرق برصيد 23 فوزا وسبع هزائم.

وخسر وريورز على أرضه هذا الموسم أمام صاحبي المركزين الأول والثاني في الشرق إذ سبق أن سقط 134-111 أمام ميلووكي باكس.

ويحتل وريورز الفائز باللقب ثلاث مرات في آخر أربعة مواسم المركز الثاني في الغرب برصيد 19 انتصارا في 29 مباراة.

وأحرز جميع لاعبي التشكيلة الأساسية لرابتورز عشر نقاط على الأقل يتقدمهم كايل لوري برصيد 23 نقطة بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة.

وتصدر كيفن دورانت قائمة مسجلي وريورز برصيد 30 نقطة فيما اكتفى كلاي طومسون وكوري بتسجيل 14 وعشر نقاط على الترتيب.

ووضحت معاناة وريورز في التعامل مع الكرات المرتدة إذ استحوذ الفريق على 28 مقابل 48 لمنافسه.

وفاز نيو أورليانز بليكانز 118-114 على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر.

ودخل ثاندر وهو في صدارة الغرب لكنه تراجع الآن للمركز الثالث برصيد 17 فوزا وتسع هزائم.

واتيحت لثاندر فرصة خطف الفوز قبل 10.1 ثانية من النهاية لكنه فرط في الكرة وسجل سولومون هيل رميتين حرتين ليحسم فوز صاحب الأرض.

وتصدر أنطوني ديفيز قائمة مسجلي بليكانز برصيد 44 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة.

وسجل أربعة لاعبين من ثاندر 89 من 114 نقطة للفريق يتصدرهم بول جورج برصيد 25 نقطة وتبعه دينيس شرودر (24) ولكل من راسل وستبروك وستيفن أدامز 20 نقطة.

ويحتل بليكانز المركز العاشر في الغرب برصيد 15 فوزا في 30 مباراة.

وحقق إنديانا بيسرز فوزه الخامس على التوالي بتغلبه 113-97 على ضيفه باكس.

ولم يتأخر بيسرز صاحب المركز الرابع في الشرق برصيد 18 فوزا في 28 مباراة في المباراة مطلقا ووصل الفارق لصالحه في بعض الأوقات إلى 21 نقطة.

وتصدر تاديوس يانج قائمة مسجلي صاحب الأرض برصيد 25 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

واكتفى يانيس أنتيتوكومبو بتسجيل 12 نقطة لباكس فيما كان إيريك بليدسو هو الأكثر تسجيلا في صفوف الفريق برصيد 26 نقطة.

وحافظ باكس على المركز الثاني في الشرق برصيد 18 فوزا وتسع هزائم بعدما تلقى الخسارة الخامسة في آخر عشر مباريات.

وأحرز البديل سبنسر دينويدي 39 نقطة ليمنح بروكلين نتس فوزا مفاجئا 127-124 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

ويحتل سيفنتي سيكسرز المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 19 فوزا في 29 مباراة فيما يأتي نتس في المركز 11 في القسم ذاته.

* السابع على التوالي

وأحرز كايري إيرفينج 12 من 17 نقطة لبوسطن سيلتيكس في الوقت الإضافي ليقوده للفوز 130-125 على مستضيفه واشنطن ويزاردز ويحقق الفريق انتصاره السابع على التوالي.

وأدرك برادلي بيل التعادل 113-113 لويزاردز قبل 11.3 ثانية من نهاية الربع الأخير ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي تألق فيه إيرفينج.

وأنهى إيرفينج المباراة برصيد 38 نقطة فيما أضاف زميله ماركوس موريس 27 نقطة.

وكان جون وول أبرز المسجلين في صفوف صاحب الأرض برصيد 34 نقطة بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة.

ويحتل سيلتيكس المركز الخامس في الشرق بعدما حقق ثمانية انتصارات في آخر عشر مباريات.

وقاد لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز 114-107 على ضيفه أتلانتا هوكس.

وخرج دونتشيتش منتصرا على تراي يانج في مواجهة بين أبرز المرشحين للقب أفضل مبتدئ هذا الموسم.

وتفوق يانج على نظيره السلوفيني في المواجهة الأولى بينهما هذا الموسم في أتلانتا.

وأنهى دونتشيتش المباراة مسجلا 24 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة.

فيما أحرز يانج 24 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة لزملائه.

ووضع مافريكس حدا لهزيمته في عشر مباريات متتالية أمام هوكس وهذا هو الفوز 12 على التوالي للفريق على أرضه وهي أطول سلسلة على ملعبه منذ موسم 2007-2008.

ويحتل مافريكس المركز السابع في الغرب برصيد 15 فوزا في 26 مباراة.

وفاز تشارلوت هورنتس 108-107 على ديترويت بيستونز وكليفلاند كافاليرز 113-106 على نيويورك نيكس.

وتغلب ممفيس جريزليز 92-83 على بورتلاند تريل بليزرز ويوتا جاز 111-84 على ميامي هيت.

وتفوق سكرامنتو كينجز 141-130 على مينيسوتا تيمبرولفز.

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