تطوير برنامج ذكاء اصطناعي يتنبأ بخطر إصابة الأشخاص بمرض السكري

2019/02/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح علماء صينيون في تطوير برنامج ذكاء اصطناعي من شأنه أن يتنبأ بخطر إصابة الأشخاص بمرض السكري قبل 15 عاما من الإصابة الفعلية به. وقال العلماء

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