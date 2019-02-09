12 مليون دونم المساحة المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية والخضار

2019/02/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، إن خطتها للموسم الشتوي الحالي حققت استغلال مساحة زادت على 12 مليون دونم بمختلف المحاصيل والخضار في عموم المحافظات.

وقال الناطق

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