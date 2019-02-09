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تخصيص نحو 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير

العراقاقتصاد

تخصيص نحو 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير

السبت 9 فبراير 2019 - 9:56

موقع ميناء الفاو الكبير

كشفت النائب عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي، اليوم السبت، عن تخصيص الحكومة الاتحادية نحو 400 مليار دينار لمشروع ميناء الفاو الكبير خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك المبلغ سيجعل الميناء يشهد مراحل متقدمة.

وقالت الحامدي في تصريحات صحفية إن "ميزانية محافظة البصرة لهذا العام قليلة جدا مقارنة بالحاجة الفعلية للمحافظة من الخدمات العامة سيما مع حلول فصل الصيف وموسم شح المياه الصالحة للشرب".وأضافت إن "الحكومة خصصت نحو 400 مليار دينار ضمن موازنة العام الجاري لانجاز مراحل متقدمة من مشروع ميناء الفاو الكبير الاستراتيجي".وأوضحت الحامدي، إن "مشروع ميناء الفاو هو أحد أهم مشروع اقتصادي للعراق خلال المرحلة المقبلة إذا ما وضعت الحكومة جهودها في انجازه ودخوله الخدمة خلال الأعوام المقبلة".انتهى...س ح

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