2019/02/09 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسل الغدير ان "القوات الامنية وبعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من القبض على اخطر سجين والملقب بـ"شاهو" السجين الهارب من سجن رحيماوه في محافظة كركوك".وكان مصدر امني افاد في وقت سابق ،بهروب موقوف متهم بتنفيذ عمليات قتل وسطو مسلح من توقيف مركز شرطة رحيمآوة شمالي محافظة كركوك.انتهى .م ك

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