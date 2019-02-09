الصيهود يدعو إلى تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات وتحديد صلاحياتها من خلال تعديل القانون

2019/02/09 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود الى تخفيض عدد اعضاء مجالس

المحافظات وتحديد صلاحياتها من خلال تعديل قانون مجالس المحافظات .

وذكر الصيهود في بيان ان : مجالس المحافظات أصبحت حلقة معرقلة

للبناء والاعمار وان إعضاء مجالس المحافظة لايفرقون بين التشريع

الإداري وبين التنفيذي ناهيك عن ترسيخ نظام المحاصصة كامتداد الى

المركز ، واضاف : لا يمكن الغاء مجالس المحافظات على اعتبارها

دستورية وكل مادة دستورية صعب تغييرها اوالغائها الا وفق الخطوات

الدستورية وآخر هذه الخطوات الاستفتاء .

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