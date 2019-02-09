وفد من مجلس النواب يشارك في فعاليات البرلمان العربي

2019/02/09 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يشارك وفد من مجلس النواب بفعاليات البرلمان العربي التي تنطلق

اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية

القاهرة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ان هذه الفعاليات تتضمن

مؤتمر القيادات العربية المقرر عقده اليوم السبت ،فضلاً عن جلسة

الإستماع المخصصة لجمهورية السودان والتضامن معها ودعم رفعها من

قائمة الدول الراعية للارهاب والمقرر عقدها يوم غد الأحد ، كما

ستشمل الفعاليات عقد الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي يوم

الثلاثاء المقبل بمشاركة ممثلي أغلب الدول العريية.

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