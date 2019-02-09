هيئة الحشد الشعبي تفتح باب التعيينات على ملاكها الدائم

2019/02/09 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المعاونية في بيان صحفي، أنها بحاجة لموظفين من كلا الجنسين للعمل في المديريات ومكاتب هيأة الحشد الشعبي التابعة لها في بغداد وكافة المحافظات ضمن عدد من الاختصاصات".وأوضحت، أن الاختصاصات هي: "(هندسة الحاسبات - هندسة البرامجيات - الهندسة المعمارية - الهندسة المدنية - هندسة المساحة - الهندسة الكهربائية - الهندسة الميكانيكية - هندسة الاطراف و المساند الاصطناعية - علم النفس / آداب - علم النفس / تربية - علم الاجتماع - إدارة وإقتصاد - قانون - إخراج سينمائي - سمعية و مرئية - الفنون السينمائية و التلفزيونية - هندسة طب حياتي - تمريض - تحليلات مرضية - صيدلة - تربية رياضية -رياضي محترف)".ودعت المعاونية "الراغبين في العمل الدخول على الرابط التالي وملء استمارة التقديم"، داعيا الى "الالتزام بإدخال المعلومات بشكل صحيح ودقيق وبخلافه سوف يتم تجاهل استمارة المتقدم للعمل".فعلى الراغبين في العمل الدخول على الرابط ادناه...

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