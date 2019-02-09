غوارديولا: ريال مدريد ليس الأفضل في العقد الأخير

2019/02/09 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن ريال مدريد ليس أفضل فريق في العقد الجاري، إذا أخذت في الاعتبار “بطولات الدوري والكأس والألقاب الأخرى”.وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي، إن “الريال الأنجح خلال هذا العقد “على مستوى أوروبا، بعد فوزه بدوري الأبطال في النسخ الثلاث الأخيرة منها على التوالي”.وأضاف مدرب السيتي الحالي […]

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