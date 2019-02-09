انتحار نجمة بوليوود ناجا جانسي شنقًا

2019/02/09 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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خبر صادم هزّ الوسط الفني الهندي، بعد الإعلان عن انتحار الممثلة التلفزيونية الهندية الشهيرة ناجا جانسي Naga Jhansiعن عمر ناهز الـ21 عامًا.وفي التفاصيل فقد أقدمت جانسي المعروفة بأدائها في مسلسل “بافيترا بهاندانام” على الانتحار شنقًا ، في منزلها في سريناجار كولوني، حيدر أباد.

وأبلغ جيرانها الشرطة بعد أن عثروا على جسدها معلقًا في مروحة السقف، وقد هرعت قوات الشرطة إلى المكان، ونقلت جثمانها إلى مستشفى غاندي من أجل تشريح الجثة، حيث بدأوا بالفعل التحقيق في القضية وجمعوا بعض المعلومات.ووفقًا لأحدث التقارير الواردة، يقال إنّ الممثلة قد انتحرت بسبب فشل عاطفي، حيث وقعت في حب شاب يدعى سوريا، أرادت الزواج منه، لكنّ والديه كانا ضد علاقتهما، وهو ما أدى بها إلى الاكتئاب واتخذت خطوة الانتحار، وفقًا لوالديها.وأفادت التقارير بأنّ الشاب سوريا قد اختفى منذ علمه بخبر انتحار حبيبته جانسي، وتجري الشرطة عملية بحث عنه لاستجوابه.

وقد جاء نبأ انتحار الممثلة الشابة التي استطاعت أن تحفر اسمها بين نجوم التلفزيون الهندي في وقت قصير، بمثابة صدمة كبيرة للجميع، وبخاصة للذين كانوا قريبين منها ومرتبطين بها في ما يتعلق بالعمل.سجل مسؤولو الشرطة قضية، ينتظر في الوقت الحالي الرأي العام المهتم بالواقعة للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية، التي ليست الأولى من نوعها.

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