عمليات بغداد تطلق حملة إيصال الماء إلى المدائن

2019/02/09 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت قيادة عمليات بغداد ، امس الجمعة، إطلاق حملة لإيصال الماء الصالح للشرب لقضاء المدائن بهدف إعانة الأهالي وتجاوز أزمة المياه في القضاء.

وذكر بيان للقيادة وتلقته وكالة صدى، انه” تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي ،تم إطلاق حملة لإيصال الماء الصالح للشرب لقضاء المدائن”.

وأضاف البيان، أن” إبطال قواتنا المسلحة يثبتون تفانيهم من أجل خدمة أبناء شعبنا الكريم وبمختلف الظروف والأزمات التي يمر بها بلدنا الحبيب”.





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