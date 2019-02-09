بالاسماء.. أميركا “ترشي” نوابا لمنع تشريع قانون اخراج قواتها من العراق

2019/02/09 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة عربية، السبت، عن تقديم مسؤولين أميركيين “رشاوى” إلى نواب عراقيين لدفعهم إلى رفض تشريع قانون يطالب بإخراج القوات الأميركية من العراق.وقالت صحيفة “الأخبار” في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مسؤولين أميركيين حاولوا، خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبغداد، رشوة عدد من البرلمانيين العراقيين، بهدف دفعهم إلى رفض […]

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