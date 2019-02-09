مصرف الرافدين يفتتح فرعه في ناحية البغدادي بالأنبار

2019/02/09 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، إعادة افتتاح فرعه في ناحية البغدادي بقضاء هيت في محافظة الانبار، لتقديم خدماته المصرفية للزبائن.

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