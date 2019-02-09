جامعة ذي قار بصدد استحداث اربعة أقسام دراسية جديدة

2019/02/09 | 10:36

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شبكة اخبار الناصرية:

كشفت رئاسة جامعة ذي قار ، عن خطة لاستحداث اربعة اقسام دراسية جديدة في عدد من كلياتها في المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:كشفت رئاسة جامعة ذي قار ، عن خطة لاستحداث اربعة اقسام دراسية جديدة في عدد من كلياتها في المحافظة .وقال رئيس الجامعة الدكتور رياض شنته لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاقسام الجديدة هي قسم الفنون الجميلة في كلية الاعلام ، وقسم الادلة الجنائية في كلية العلوم ، وقسم المحاسبة في كلية الادارة والاقتصاد ، وقسم المعماري في كلية الهندسة.واوضح ان الجامعة ستفتح كذلك دراسة الماجستير لقسم المحاصيل الحقلية في كلية الزراعة وماجستير الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد.

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