التعادل السلبي يخيم على مواجهة بلد الوليد وفياريال بالدوري الإسباني

2019/02/09 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتعادل فريق بلد الوليد، مساء الجمعة، سلبياً مع ضيفه فياريال، ضمن منافسات الجولة الـ 23 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".وبهذا التعادل، ارتفع رصيد بلد الوليد إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد فياريال إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.ولم يتمكن لاعبو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم طوال شوط المباراة الأول وترجمتها لأهداف لينتهي بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.ويتصدر برشلونة ترتيب دوري "الليغا" برصيد 50 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد الثالث.

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