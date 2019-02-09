2019/02/09 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، لبحث 4 ملفات مهمة، أبرزها تسمية مرشحيه بحكومة إقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع للاتحاد الوطني.. و4 ملفات على طاولته أبرزها تسمية مرشحيه بحكومة كردستان) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع للاتحاد الوطني.. و4 ملفات على طاولته أبرزها تسمية مرشحيه بحكومة كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).