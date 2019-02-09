بعد اتهامه بـ تهديد سكان 26 قرية بسهل نينوى.. الحشد يرد على متحدث عشائري

2019/02/09 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد اللواء 30 في الحشد الشعبي، السبت، على متحدث عشائري اتهمه بتهديد سكان 26 قرية في سهل نينوى.

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