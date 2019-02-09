غوارديولا:ريال مدريد ليس الأفضل في العقد الأخير

2019/02/09 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن ريال مدريد ليس أفضل فريق في العقد الجاري، إذا أخذت في الاعتبار “بطولات الدوري والكأس والألقاب الأخرى”.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي، إن “الريال الأنجح خلال هذا العقد “على مستوى أوروبا، بعد فوزه بدوري الأبطال في النسخ الثلاث الأخيرة منها على التوالي”.

وأضاف مدرب السيتي الحالي أنه “بحساب البطولات والكؤوس وألقاب أخرى، فستكون أندية يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني هي الأنجح لفوزها بـ6 أو 7 مرات، مقابل مرتين فقط للملكي”.

وتأتي تصريحات بيب بعد اختياره في وقت سابق كل من اليوفي والبايرن والبرسا كأنجح الأندية في آخر 10 أعوام، دون ذكر لفريق العاصمة الإسبانية، الأمر الذي دفع سانتياغو سولاري لاعتبار أن الأول “تعمد” عدم ذكر “الميرينغي”.

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