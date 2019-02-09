2019/02/09 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد، ان الثورة الإيرانية المباركة ستبقى ادانة مستمرة لكل النهج الذي لا يقيم للانسان وزنا ولا يعترف بالشخصية الإنسانية التي ارادها الله ان تكون خليفته في الأرض.وقال رعد في تصريح له ان “ لبنان كاد ان يؤول الى محمية اسرائيلية لولا وقفة شعبنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رعد: الثورة الإسلامية في ايران نهج مستمر تقيم للإنسان وزنا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رعد: الثورة الإسلامية في ايران نهج مستمر تقيم للإنسان وزنا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رعد: الثورة الإسلامية في ايران نهج مستمر تقيم للإنسان وزنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).