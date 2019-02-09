علاوي في مصر للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية

2019/02/09 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، إلى مصر العربية للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية الذي سيعقده البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية.وذكر بيان لمكتب علاوي تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (9 شباط 2019)، أن “علاوي وصل إلى جمهورية مصر العربية تلبيةً لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر القيادات العربية رفيعة المستوى، […]

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