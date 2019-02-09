الهجرة: غلق مخيم نزراوا بعد إعادة آخر ٤٠٠ نازح إلى الحويجة

2019/02/09 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين السبت، عن عودة 402 نازح من مخيم نزراوا التابع الى ناحية ليلان بمحافظة كركوك الى مناطق سكناهم الاصلية.وقال بيان للوزارة تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (9 شباط 2019) ” أن النازحين عادوا من مخيم نزاراوا إلى مناطق سكناهم الأصلية المحررة من قبضة داعش الارهابية في قضاء الحويجة”.[…]

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