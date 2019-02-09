السيستاني يرفض طلبات للقاء الرئاسات الثلاث ويحدد شرطين لـ”انهاء القطيعة”

2019/02/09 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، السبت، عن رفض المرجع الديني السيد علي السيستاني طلبات من رؤساء الجمهورية برهم صالح والحكومة عادل عبد المهدي والبرلمان محمد الحلبوسي للقاء به، مشيرة إلى أن السيستاني حدد شرطين لانهاء قطيعته مع السياسيين.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد […]

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