صحف القاهرة: أفريقيا في عقل وقلب السيسي

2019/02/09 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم السبت، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة، أبرزها: أفريقيا فى عقل وقلب السيسى..إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري..جولة مصرية ترويجية في الخليج بـ«مؤشرات التفاؤل»..سحب الثقة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة..البرلمان الليبي يرفض عملاء قطر..انقلاب داعشي ومحاولة اغتيال البغدادي..سلاح الجو الليببي يستهدف تمركزات المرتزقة جنوب البلاد..تركيا تلقي القبض على قيادي إخواني متهم بالتورط في شبكة شذوذ جنسي..خروجا على التقاليد شقيقة ملك تايلاند تترشح لرئاسة الوزراء.

أفريقيا في عقل وقلب السيسي

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فى زيارة تاريخية ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقى غدا ولمدة عام، ويليها ترؤسه أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

ويذكر أن 30 من زيارات الرئيس السيسي الخارجية كانت من نصيب القارة السمراء، وطرح صندوق خطة مصرية للتنمية العادلة بالقارة.

إشادة دولية جديدة بأداء الاقتصاد المصري

ذكر تقرير صندوق النقد الدولي، عددا من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلي 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020.



ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أي ثلاثة أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلي 3314 دولاراً العام المالي المقبل وإلي 3052 دولاراً العام المالي الحالي.

وتوقع الصندوق تراجع معدلات البطالة إلي 9.6% العام المالي الحالي وإلي 8.3% العام المالي المقبل وأيضاً انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي إلي 10.7% العام المالي المقبل.

جولة مصرية ترويجية في الخليج بـ«مؤشرات التفاؤل»

أشارت وزارة المالية في بيان أمس إلي عزم الحكومة استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم «السبت» إلي دول الخليج العربي وأيضاً جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري.



خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر.

سحب الثقة من رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة

صوت أكثر من 80% من أعضاء مجلس شيوخ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بسحب الثقة من شخص ريتشاردونى في رئاسته للجامعة التي بدأت في عام 2016 دون استكمال مدته التي من المفترض أن تنتهى العام المقبل.

تعود الأسباب الحقيقية وراء سحب الثقة إلى تعالي ريتشاردوني في معاملاته داخل الجامعة وهو ما اعتبره مجلس شورى الجامعة أسلوباً يصلح داخل سفارة عندما كان دبلوماسياً وسفيراً لبلاده في القاهرة في الماضي وليس كأسلوب متبع في إدارة الجامعة الأمريكية التي كانت دائماً نموذجا إيجابيا لحرية التعبير والإبداع وذات صيت عالمي.

كانت واقعة عدم مشاورة ريتشاردونى مع أساتذة الجامعة وطلابها في استضافة مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي لإلقاء خطابه في القاهرة من داخل إحدى قاعات الجامعة «القشة التي كسرت ظهر البعير»، حيث اعتبر الأساتذة هذا الحدث مرفوضا لأنه تسييس لدور الجامعة الذي يتنافى مع دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية فى الأساس، فضلا عن تنفيذ الاستضافة بشكل سري وتسليم مباني الجامعة للأمن والمخابرات الأمريكية لتأمينه ومنع الأساتذة من الحضور، وهو الأمر الذي جعل الأساتذة يشعرون بالإهانة ومخالفة أسلوب إدارة ريتشاردونى لكل التقاليد واللوائح التعليمية والإدارية.

البرلمان الليبي يرفض عملاء قطر

استنكر مجلس النواب الليبي قرار المجلس الرئاسي الأخير بتعيين «علي كنه» محافظا لمنطقة سبها العسكرية قائلا إنه يحمل في طياته لمسات قطر بحكم علاقة الأخير بالسلطات القطرية.



وزياراته المتعددة إلي الدوحة.

وطالب البرلمان الليبي في بيان أصدره أمس أبناء الشعب الليبي بالوقوف خلف المؤسسة العسكرية لإفشال مشروع قطر في ليبيا. أوضح بيان البرلمان أن المجلس الرئاسي أصبح له هدف واحد اليوم وهو التحالف مع الإخوان والقاعدة.



برعاية قطرية.



من أجل البقاء في السلطة.

انقلاب داعشي..



ومحاولة اغتيال البغدادي

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية، أمس، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي نجا من محاولة اغتيال تعد انقلابا عليه من داخل التنظيم خلال الشهر الماضي، علي أيدي مقاتلين أجانب غربي سوريا، حيث تبادل مقاتلون أجانب في داعش إطلاق النار علي نحو متعمد مع الحراس الشخصيين لزعيم التنظيم الدموي.



لكن البغدادي نجا من العملية وتم تهريبه إلي منطقة محاذية في الصحراء، وعرضت داعش مكافأة علي كل من يقتل الملقب بأبي معاذ الجزائري، ولم توجه داعش الاتهام إلي الجزائري بالضلوع في محاولة اغتيال زعيمها، لكن التنظيم المتشدد لم يعتد تخصيص المكافآت مقابل تصفية بعض الأفراد، وتقول الجارديان إن السبب هو التورط في محاولة الاغتيال الأخيرة.

سلاح الجو الليبي يستهدف تمركزات المرتزقة جنوب البلاد

نفذت مقاتلات سلاح الجو الليبى غارات على ثلاثة تجمعات للمرتزقة التشاديين وحلفائهم بالقرب من مدينة مرزق جنوب البلاد، وبحسب ما ذكرت شعبة الاعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى فى بيان لها، أن ضربات الطيران الليبي، استهدفت بدقة تمركزات الإرهابيين فى محيط مرزق، مشيرة إلى أن المقاتلات عادت إلى قواعدها سالمة.

تركيا تلقي القبض على قيادي إخواني متهم بالتورط في شبكة شذوذ جنسي

قالت مصادر مطلعة إن السلطات التركية ألقت القبض على القيادى الإخوانى، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، المسئول بقسم التربية، خلال الأيام الماضية،لتورطه فى شبكة شذوذ جنسى، فيما تتكتم قيادات جماعة الإخوان، حول تفاصيل وملابسات توقيفه.

خروجا على التقاليد..



شقيقة ملك تايلاند تترشح لرئاسة الوزراء

أقدمت الأميرة أبولراتانا راجاكانيا، الشقيقة الكبري لملك تايلاند، علي خطوة غير مسبوقة في مجال السياسة، إذ أعلنت ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات التي ستجري يوم 24 مارس/ آذارالمقبل، ومن شأن ترشح الأميرة بارنافادي «67 عاما» أن يؤدي لمزيد من الاضطراب في المشهد السياسي في تايلاند لأنه يكسر تقليدا قديما وهو بقاء العائلة المالكة بمنأي عن السياسة.

مستقبل النموذج الصينى

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



وحيد عبد المجيد، تحت نفس العنوان: حققت الصين على مدى ما يقرب من أربعة عقود تقدماً كبيراً ومستمراً رفعها إلى مرتبة القوة العالمية الثانية اقتصادياً، ودفع إلى الاعتقاد فى أنها تستطيع تقديم نموذج عالمى جديد.



لم يحل ذلك التقدم دون إثارة سؤال، من وقت إلى آخر، عن احتمالات تأثير اختلالات بنائية، وأخرى وظيفية، فى هذا النموذج.



وفى مقدمتها اثنان: أولهما يرتبط بطابع هذا النموذج، والأساس الذى يقوم عليه، وهو رأسمالية الدولة.



فرغم أن العقل الصينى المخطط لعملية التنمية أبدع منظومات إنتاجية متعددة، وأشرك القطاع الخاص، ونجح فى جذب استثمارات أجنبية واسعة فى ظل ضوابط محكمة، ولكنها ليست طاردة، وابتكر وسائل لترك السوق تضبط توزيع الموارد على مستوى الوحدات الصغيرة، فقد ظلت سلطة الدولة متحكمة فى تحديد شكل الاقتصاد ومحتواه فى ظل ما يُطلق عليه «اقتصاد اشتراكى سوقى» يختلف كثيراً عن اقتصاد السوق الاجتماعى الذى بلوره الديمقراطيون الاشتراكيون والليبراليون الاجتماعيون فى أوروبا.

وأضاف: أما الاختلال الثانى فيعود إلى التناقضات الداخلية التى فاقمها التركيز المفرط على الأداء الاقتصادى، فازدادت التباينات الاجتماعية، وتوسعت الفروق بين المناطق، على نحو يحول دون تحقيق الهدف الاجتماعى الذى تبنته الصين وهو بناء المجتمع المتناغم.



ويبدو أن تصور إمكانية الوصول إلى مثل هذا المجتمع عام 2020 لم يكن واقعياً فى الأصل.



ومن الضرورى التفكير، هنا، فى التفاعلات الجديدة التى ترتبت على كثافة انتقال السكان من مناطق إلى غيرها، وبصفة خاصة من الأرياف إلى المدن، وتحول الريفيين إلى أقلية، وتوسع الطبقة الوسطى التى أصبحت صورة الصين الحديثة مرتبطة بها.



فقد خلقت التفاعلات الناتجة عن هذه التحولات, وغيرها، ديناميكية مجتمعية سريعة يصعب فى ظلها التطلع إلى تناغم اجتماعى فى وقت قصير.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» يعبر عن التوجه للقضاء على الفساد

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