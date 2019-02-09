هوريكانز يسحق رينجرز بثلاثية في دوري هوكي الجليد

2019/02/09 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهر كارولاينا هوريكانز بشكل رائع في الشوط الثالث ليفوز 3-صفر على نيويورك رينجرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية أمس الجمعة.

وتألق الحارس بيتر مرازيك وأنقذ 27 محاولة على مرماه ليخرج بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم بعدما فعلها لأول مرة أمام كويوتس في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وهذه المرة 16 التي يخرج فيها مرازيك بشباك نظيفة في مسيرته.

وسجل وارين فوجل الهدف الأول لهوريكانز قبل أن يضيف أندريه سفيتشنيكوف وبروك مكجين هدفين متتاليين في آخر 75 ثانية.

وفاز كارولاينا للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في آخر ست مباريات ليواصل المنافسة بقوة مع بيتسبرج بنجوينز على التأهل للأدوار الإقصائية من القسم الشرقي.

وأنقذ هنريك لوندكفيست حارس رينجرز 30 محاولة، لكن الفريق خسر للمرة الثالثة في آخر أربع مباريات.

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