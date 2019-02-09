2019/02/09 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت الهيأة العامة للانواء الجوية ان يكون الطقس صحوا خلال ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء المقبلة.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم غد صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ، وفي المنطقتين الجنوبية والشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا ".واضاف " اما طقس يوم الاثنين المقبل سيكون الطقس صحوا في المناطق كافة والرياح شمالية غربية الى معتدلة السرعة {10-20} كم/س، ومدى الرؤية {8-10} كم ".واشار البيان الى انه لا يتوقع حدوث تغير في الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل عن اليوم السابق ".واشارت الهياة الى ان" الطقس سيكون صحوا مع قطع من الغيوم في يوم الاربعاء المقبل في المناطق كافة ".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطقس صحو في هذه الايام) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطقس صحو في هذه الايام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).