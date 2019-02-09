المغرب تحقق مع عراقي متهم بجمع وتهريب أموال لداعش الإرهابية

2019/02/09 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { دولية : الفرات نيوز} قالت السلطات المغربية ان التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، بخصوص المواطن العراقي الذي تم إيقافه الأربعاء الماضي بمدينة الدار البيضاء، اكدت تورطه في جمع وتهريب مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة خارج المغرب بطرق غير مشروعة.

زنقلت وسائل اعلام مغربية عن بيان للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية أن المشتبه فيه فتح العديد من الحسابات البنكية بالمغرب، بالموازاة مع خلق شركات وهمية ومكاتب صرف بهدف تلقي مبالغ مالية مقابل عمولات، قبل تحويلها لفائدة مقاتلين مغاربة موالين لعصابات داعش الارهابية بسوريا والعراق.وأكدت التحقيقات ، وفقا للبيان، بأن المواطن العراقي الموقوف استطاع نسج شبكة مالية معقدة، لها امتدادات بالعديد من الدول بآسيا والشرق الأوسط، كان يستغلها لتهريب العملة الصعبة عبر نظام الحوالات أو عن طريق وسطاء.

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