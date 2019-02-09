رونالدو: ميسي وكريستيانو يجعلاني أحلم وطلبت رحيل كوبر في إنتر

2019/02/09 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر أشاد البرازيلي رونالدو بالثنائي ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، وكشف عن رأيه في الثنائي، كما عاد بالذاكرة لسنواته مع إنتر.

ويشغل رونالدو حالياً منصب رئيس نادي بلد الوليد في إسبانيا، في تجربته الأولى على الصعيد الإداري.

وقال البرازيلي مع "سكاي": "ميسي يصيبني بالحماسة ويحركني، يجعلني أحلم، هو لاعب خاص للغاية ولكن لا يمكن نسيان رونالدو".



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وأكمل: "لاعب بقدرات خاصة وقوة هائلة، كلاهما يجعلاني أحلم واستمتع، من هو رونالدو الأصلي؟ أنا وهو، هذه مزحة ولا يجب أن تغضب أي منا".

وعن المقارنات بين الثنائي ومواطنه نيمار: "لا يزال متأخراً عنهم بعض الشيء، يحتاج للاستمرارية وثبات المستوى ونتمنى له أن يكون لاعب عظيم".

🎙 الصحفي : هل ريال مدريد أصبح بعد رونالدو فريق تستطيع الفوز عليه؟🗣️ سيميوني : هزمت ريال مدريد في أكثر من مناسبة وهو معهم.



pic.twitter.com/eEhxKFpwmQ— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019وعاد رونالدو بالحديث لماضيه مع إنتر: "كانت خمس سنوات رائعة، موراتي قدوتي، علاقتي معه رائعة وأتمنى أن أغير بعض المواقف التي حدثت في الماضي".

وأضاف: "مثلاً عندما طلبت منه رحيل هيكتور كوبر حتى أبقى مع إنتر، كان يمكن أن أقوم بالأمر بشكل أفضل، لكن تعلمت الكثير في إنتر ومن موراتي".

وختم بالحديث عن تجربته في ميلان: "تجربة جيدة كذلك أفادتني كثيراً وأضافت لخبراتي".

ولعب رونالدو في مشواره الحافل مع كلاً من برشلونة وريال مدريد، بالإضافة إلى إنتر وميلان.





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