الفنانة احلام تتعرض لموقف محرج في قطر

2019/02/09 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المطربة الإماراتية أحلام، لموقف محرج أثناء إحيائها حفل زفاف في قطر.

وأفاد حساب “شرطة المشاهير” الموثق على “إنستغرام”، نقلا عن حساب قطري على “تويتر”، أنه بمجرد دخولها قاعة العرس، قام مدعوين بمغادرتها، بسبب مواقفها الداعمة لدول المقاطعة.

وفي ذات السياق، دشن ناشطون قطريون هاشتاغ بعنوان “أحلام غير مرحب فيها في قطر”، استنكروا فيه دعوة أحلام لإقمة العرس، مشيدين في نفس الوقت بموقف المدعويين الذي غادروه، لغيرتهم على وطنهم وقيادته.

وشارك مدشنون للهاشتاغ، صورا من حفل أحلام في قطر، والذي ارتدت فيه فستان لونه “عنابي”، بلون العلم القطري، وغرد أحدهم لها، أنه حتى لو ارتدت ذلك اللون، فإن أهل قطر يعلمون حقيقتها.

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