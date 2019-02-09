2019/02/09 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

ارتفعت أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والاسواق المحلية اليوم، السبت، (9 شباط 2019).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120,000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس 119,850 ديناراً.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:سعر بيع الدولار = 120.500 دينار.سعر شراء الدولار = 119.500 دينار.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 9-2-2019 السبت) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ليوم 9-2-2019 السبت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).