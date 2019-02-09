تقرير بريطاني يكشف عن “ادلة مباشرة” على ضلوع بن سلمان بقتل خاشقجي

2019/02/09 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة الديلي تليغراف البريطانية، السبت، عن ادلة مباشرة جديدة تؤكد ضلوع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحافي والمعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية.وقالت الصحيفة في تقرير نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “حتى لو نجحت السعودية في تجاوز ملف اغتيال خاشقجي ، فإنها […]

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